The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular

Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca vine din Republica Moldova cu o explozie de energie și talent. Tinerii, cu vârste între 10 și 17 ani, aduc pe scenă un dans popular spectaculos, completat de scene teatrale care conturează o poveste plină de emoție și autenticitate. Talentul și energia lor au fost răsplătite de public cu 12.815 lei.

Sambata, 06.09.2025, 20:55