The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Gabriel Sucea cucerește scena cu sunetul cavalului, un instrument tradițional românesc
Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Gabriel Sucea aduce în fața publicului un instrument cu rădăcini adânci în tradiția românească, cavalul. Un spectacol muzical care a impresionat și a arătat puterea talentului autentic. Publicul a ascultat, s-a emoționat și a decis: momentul artistic merită 11.535 lei, bani oferiți pe loc!
Sambata, 06.09.2025, 20:20