Fotoreportaj Asia Express, episodul 19. Peisajele și localnicii din Georgia le-au alinat suferința concurenților

Andrei Pungovschi a surprins imagini cu totul deosebite, în episodul 19 al seriei de fotoreportaje Asia Express. Întreaga echipă de filmare a avut de-a face cu peisaje montane spectaculoase.

Fotograful i-a surprins și pe localncii care au un rol foarte important în realizarea show-ului Asia Express. Având în vedere că, printre altele, Asia Express este despre acomodare și adapatare, concurenții Asia Express au învățat de la localnci despre modul de trai din Georgia.

Fotograful Andrei Pungovschi a știut cum să surprindă momente cheie din timpul competiției Asia Express, momente care la TV ar putea trece neobservate, din cauza dinamicii imaginilor.

Prin acest fotoreportaj vă oferim ocazia de a analiza cu atenție momente, peisaje, întâmplări din sezonul 4 Asia Express.

Cine este Andrei Pungovschi, fotograful care realizează fotoreportajele Asia Express

Andrei Pungovschi este unul dintre cei mai celebri fotografi români, care s-a remarcat prin prisma pasiunii și perseverenței de care a dat dovadă, reușind să vorbească prin imagini.

Pasiunea lui Andrei Pungovschi pentru fotografie s-a dezvoltat în 2006, când a petrecut un an la University of Missouri, unde a studiat noțiuni de fotojurnalism. Mai târziu, a devenit colaborator al agenției France Presse în România și parte a echipei Decât O Revistă. De-a lungul tipului, fotografiile lui au apărut în diverse publicații străine, printre care The New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Esquire Romania, The Associated Press. Din anul 2007, a predat câțiva ani fotojurnalism, iar în 2011, a câștigat o bursă de la Fundația Rosalynn Carter, în urma căreia a realizat un proiect despre costurile sociale ale anxietății.

Fotografiile sale au fost premiate la concursuri internaționale, printre care Pictures of The Year International, National Press Photographers Association, The Missouri Press Association, în SUA, BursaPhotoFest în Turcia.

În anul 2021 Andrei Pungovschi a realizat fotoreportaje în Asia Express, sezonul 4.

Ce vedete au pornit pe Drumul Împăraților

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină. Drumul Împăraților trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continua cu două destinații surpriză. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 sunt în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.

Când începe Asia Express - Drumul Împăraților. Premiera sezonului 4 are 5 ediții consecutive

Marea premieră a celui mai dur reality-show are loc sâmbătă, pe 18 septembrie, de la 20:00, urmând ca show-ul să fie difuzat și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie în prima săptămână. Într-o experiență inedită, cele 9 perechi de vedete ce au acceptat provocarea plină de suspans a competiției se vor întrece în aventura vieții lor, într-un sezon cum nu a mai fost altul!

Sezonul 4 Asia Express este prezentat de Irina Fodor.

