Asia Express, 13 octombrie 2025. Un joculeț care a testat răbdarea concurenților a stabilit ordinea plecării în cursă: Calul meu cred că era beat!

Episodul 21 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 13 octombrie 2025. Echipele au avut parte de o nouă provocare înainte de a pleca în cursa: ”Trebuie să trageți de sulul de hârtie igienică încet, să încercați să nu rupeți hârtia, să nu cadă căluțul, să nu cadă nici paharul, până când ajungeți acolo, la linia de finish. Dacă se rupe hârtia sau cade paharul sau căluțul, atunci o luați de la început. Trebuie să duceți ambii parteneri la final jocul. Echipa care termină își ia rucsacurile, sobița, obiectul de întețit focul și pleacă la drum”, a zis Irina Fodor, care a dat startul jocului.

Luni, 13.10.2025, 21:01