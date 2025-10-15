Antena Căutare
Asia Express, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea. Cum au reacționat echipele

Episodul 23 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 octombrie 2025. A fost o misiune dificilă nu doar fizic, ci mai ales emoțional, fiindcă toți concurenții au fost vizil mișcați de cele descoperite despre războiul din Vietnam. Și fiindcă ei au răspuns la toate întrebările Irinei Fodor și au ajuns și primii, Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat imunitatea. Acest lucru i-a „taxat” pe Nelu Cortea și pe Cătălin Bordea 2.500 de euro.
Miercuri, 15.10.2025, 22:30
