Asia Express, 16 octombrie 2025. Concurenții, nevoiți să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate
Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. În cinstea pasiunii împăraților pentru culoare, concurenții vor trebui apoi să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate, reproducând cu exactitate un model prestabilit. După finalizare, vor găsi o localnică dispusă să poarte rochia mov și pălăria cumpărate din piață și îi vor face o fotografie lângă creația lor.
Joi, 16.10.2025, 23:07