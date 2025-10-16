Antena Căutare
Asia Express, 16 octombrie 2025. Concurenții, nevoiți să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate
Asia Express, 16 octombrie 2025. Concurenții, nevoiți să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate

Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. În cinstea pasiunii împăraților pentru culoare, concurenții vor trebui apoi să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate, reproducând cu exactitate un model prestabilit. După finalizare, vor găsi o localnică dispusă să poarte rochia mov și pălăria cumpărate din piață și îi vor face o fotografie lângă creația lor.
Joi, 16.10.2025, 23:07
Asia Express, 16 octombrie 2025. Insigna din cufăr a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție

Asia Express, 16 octombrie 2025. Insigna din cufăr a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție

Joi, 16.10.2025, 23:55 Asia Express, 16 octombrie 2025. Ultima parte a cursei a purtat vedetele într-o tradiție spectaculoasă a curții imperiale: dansul leului

Asia Express, 16 octombrie 2025. Ultima parte a cursei a purtat vedetele într-o tradiție spectaculoasă a curții imperiale: dansul leului

Joi, 16.10.2025, 23:44 Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele, provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din șase arome diferite

Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele, provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din șase arome diferite

Joi, 16.10.2025, 22:30 Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele de la ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru turiști. Câte limbi străine știe Joseph

Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele de la ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru turiști. Câte limbi străine știe Joseph

Joi, 16.10.2025, 21:20 Asia Express, 16 octombrie 2025. Iată care sunt cele trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Asia Express, 16 octombrie 2025. Iată care sunt cele trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Joi, 16.10.2025, 21:18 Asia Express, 16 octombrie 2025. Cum a reacționat Olga Barcari când a dat nas în nas cu Cătălin Bordea, la masa imunilor

Asia Express, 16 octombrie 2025. Cum a reacționat Olga Barcari când a dat nas în nas cu Cătălin Bordea, la masa imunilor

Joi, 16.10.2025, 20:53 Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Greșelile pe care le faci atunci când storci un coș

Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Greșelile pe care le faci atunci când storci un coș

Joi, 16.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Acneea, boala care îți poate distruge încrederea! Ce trebuie să știi

Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Acneea, boala care îți poate distruge încrederea! Ce trebuie să știi

Joi, 16.10.2025, 18:37 Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Alimentele din piață care te scapă de balonare

Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Alimentele din piață care te scapă de balonare

Joi, 16.10.2025, 18:20 Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Balonarea, semnal de alarmă! Ce afectează microbiomul și cum îți poți recăpăta confortul digestiv

Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Balonarea, semnal de alarmă! Ce afectează microbiomul și cum îți poți recăpăta confortul digestiv

Joi, 16.10.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 16 octombrie 2025. Denisa, revoltată că nu a câștigat provocarea culinară

Mireasa sezonul 12, 16 octombrie 2025. Denisa, revoltată că nu a câștigat provocarea culinară

Joi, 16.10.2025, 16:48 Mireasa sezonul 12, 16 octombrie 2025. O nouă provocare culinară! Cum au jurizat mamele

Mireasa sezonul 12, 16 octombrie 2025. O nouă provocare culinară! Cum au jurizat mamele

