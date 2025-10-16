Asia Express, 16 octombrie 2025. Concurenții, nevoiți să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate

Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. În cinstea pasiunii împăraților pentru culoare, concurenții vor trebui apoi să realizeze o operă de artă din bețișoare parfumate, reproducând cu exactitate un model prestabilit. După finalizare, vor găsi o localnică dispusă să poarte rochia mov și pălăria cumpărate din piață și îi vor face o fotografie lângă creația lor.

Asia Express, 16 octombrie 2025. Insigna din cufăr a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată...

Joi, 16.10.2025, 23:55

Asia Express, 16 octombrie 2025. Ultima parte a cursei a purtat vedetele într-o tradiție...

Joi, 16.10.2025, 23:44

Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele, provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din...

Joi, 16.10.2025, 22:30

Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele de la ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru...

Joi, 16.10.2025, 21:20

Asia Express, 16 octombrie 2025. Iată care sunt cele trei echipe au intrat în cursa pentru...

Joi, 16.10.2025, 21:18

Asia Express, 16 octombrie 2025. Cum a reacționat Olga Barcari când a dat nas în nas cu...

Joi, 16.10.2025, 20:53

Asia Express, 15 octombrie 2025. Cătălin Bordea, o cerere în căsătorie atipică pentru Olga...

Miercuri, 15.10.2025, 22:40

Asia Express, 15 octombrie 2025. Lupta concurenților pentru imunitate. Cum s-au descurcat la...

Miercuri, 15.10.2025, 22:39

Asia Express, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea. Cum au reacționat echipele

Miercuri, 15.10.2025, 22:30

Asia Express, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta de 1000 de euro. Caștigătorii au...

Miercuri, 15.10.2025, 22:30

Asia Express, 15 octombrie 2025. Ultimul joc al amuletei: concurenții, puși să arunce cu...

Miercuri, 15.10.2025, 21:50

Asia Express, 15 octombrie 2025. Al treilea joc al amuletei a implicat mingi și tăvițe de...

Miercuri, 15.10.2025, 21:40