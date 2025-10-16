Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele de la ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru turiști. Câte limbi străine știe Joseph

Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. Cronometrul a pornit și cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă au fugit imediat, ca să își caute niște turiști. Unii au avut noroc și au găsit imediat, alții au fost nevoiți să ducă o adevărată muncă de convigere. Sarcina nu a fost una simplă, dar toată lumea a luptat din plin, pentru a putea rezolva misiunea cât mai rapid și bine cu putință. Un detaliu observat imediat de mulți a fost faptul că Joseph s-a descurcat să vorbească o fraceză impecabilă cu un turist, iar cu aceeași ușurință a vorbit și în italiană!

