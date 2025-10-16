Asia Express, 16 octombrie 2025. Ultima parte a cursei a purtat vedetele într-o tradiție spectaculoasă a curții imperiale: dansul leului
Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. La ultima probă a cursei concurenții au trebuit să execute dansul leului. Unul dintre concurenți va fi capul leului, celălalt coada, iar împreună vor trebui să execute o coregrafie complexă, sub privirile exigenților jurați – Cai Shen, Zeul Sănătății, și Budai, Zâmbărețul Buddha.
Joi, 16.10.2025, 23:44