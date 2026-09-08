Asia Express 2026. Concurenții au fost scoși tablă de Irina Fodor! Cum s-au descurcat la testul de geografie

Episodul 3 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 septembrie 2026. A treia zi din competiție începe cu o nouă misiune și cu o lecție pe care concurenții o vor învăța rapid: timpul este extrem de prețios, iar fiecare secundă contează atunci când ești în cursă. Miza este calificarea pentru cel de-al doilea Joc de Amuletă al etapei, iar orice ezitare poate face diferența.

Marti, 08.09.2026, 20:35