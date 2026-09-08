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Asia Express 2026. Concurenții au fost scoși tablă de Irina Fodor! Cum s-au descurcat la testul de geografie

Episodul 3 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 septembrie 2026. A treia zi din competiție începe cu o nouă misiune și cu o lecție pe care concurenții o vor învăța rapid: timpul este extrem de prețios, iar fiecare secundă contează atunci când ești în cursă. Miza este calificarea pentru cel de-al doilea Joc de Amuletă al etapei, iar orice ezitare poate face diferența.
Marti, 08.09.2026, 20:35
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Asia Express 2026. Cheloo, uluit de un localnic când i-a cerut ajutorul pentru cazare: Am crezut că l-au plătit se ne dezamăgească!

Asia Express 2026. Cheloo, uluit de un localnic când i-a cerut ajutorul pentru cazare: Am crezut că l-au plătit se ne dezamăgească!

Logo show Marti, 08.09.2026, 22:01 Asia Express 2026. What’s UP și soția lui au solicitat ajutorul unui medic

Asia Express 2026. What’s UP și soția lui au solicitat ajutorul unui medic

Logo show Marti, 08.09.2026, 21:50 Asia Express 2026. Maurice Munteanu a tras o căzătură zdravănă! Reacția lui după ce s-a ridicat: „Vă călcam în picioare!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu a tras o căzătură zdravănă! Reacția lui după ce s-a ridicat: „Vă călcam în picioare!

Logo show Marti, 08.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Reacția lui Maurice Munteanu când a aflat că Valerie îi va fi adversar la jocul de amuletă: ”Mă dezanimă în profunzimea ființei mele”

Asia Express 2026. Reacția lui Maurice Munteanu când a aflat că Valerie îi va fi adversar la jocul de amuletă: ”Mă dezanimă în profunzimea ființei mele”

Logo show Marti, 08.09.2026, 21:15 Asia Express 2026. Mirela Vaida a avut parte de o întâlnire neașteptată! De ce a izbucnit în lacrimi

Asia Express 2026. Mirela Vaida a avut parte de o întâlnire neașteptată! De ce a izbucnit în lacrimi

Logo show Marti, 08.09.2026, 20:50 Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera: „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera: „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”

Logo show Marti, 08.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, înconjurat de mesaje emoționante: „Un geniu!”

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, înconjurat de mesaje emoționante: „Un geniu!”

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o cușcă cu un leu!

Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o cușcă cu un leu!

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat banii și nu s-a mai întors!”

Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat banii și nu s-a mai întors!”

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Logo show Marti, 08.09.2026, 17:50 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, noul concurent de la Mireasa! La 28 de ani, își caută sufletul pereche

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, noul concurent de la Mireasa! La 28 de ani, își caută sufletul pereche

Logo show Marti, 08.09.2026, 16:03
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