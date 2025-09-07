Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro
Logo show

Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. După ce au parcurs primele provocări, concurenții au aflat care sunt avantajele aduse de Joker. Primii câștigători au fost Emil Rengle și Alejandro. Inițial, echipa visa la hotelul cu serviciu de spălat haine, dar odată ce au tras cartonașul, au aflat că Joker-ul oferă un avantaj mult mai strategic și neașteptat: pot fura masina altei echipe întâlnite pe drum.
Duminica, 07.09.2025, 23:50
Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat Duminica, 07.09.2025, 23:46 Asia Express, 7 septembrie 2025. Drumul care i-a adus pe concurenți la Irina Fodor! Ce echipe s-au calificat la primul joc pentru amuletă Asia Express, 7 septembrie 2025. Drumul care i-a adus pe concurenți la Irina Fodor! Ce echipe... Duminica, 07.09.2025, 23:30 Asia Express, 7 septembrie 2025. Misiune grea în piață pentru a-și recupera rucsacurile! Cum au reușit să deschidă cifrul Asia Express, 7 septembrie 2025. Misiune grea în piață pentru a-și recupera rucsacurile! Cum... Duminica, 07.09.2025, 22:45 Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, puși să spele rufele murdare ale gazdelor! Dan Alexa: „N-am spălat nici chiloții copiilor mei” Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, puși să spele rufele murdare ale gazdelor! Dan... Duminica, 07.09.2025, 21:50 Asia Express, 7 septembrie 2025. Surpriză la prima oră o a dimineții! Concurenții, obligați să renunțe la obiecte din bagaje pentru a activa un Piso WIFI Asia Express, 7 septembrie 2025. Surpriză la prima oră o a dimineții! Concurenții, obligați... Duminica, 07.09.2025, 21:47 Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți... Duminica, 07.09.2025, 21:10 Asia Express, 7 septembrie 2025. Start spectaculos pe mare! Raluca Bădulescu, la un pas să renunțe după primele minute ale cursei Asia Express, 7 septembrie 2025. Start spectaculos pe mare! Raluca Bădulescu, la un pas să... Duminica, 07.09.2025, 20:43 Asia Express, 13 noiembrie 2024. Ce echipă a câștigat sezonul 7 Asia Express - Drumul Zeilor Asia Express, 13 noiembrie 2024. Ce echipă a câștigat sezonul 7 Asia Express - Drumul Zeilor Joi, 14.11.2024, 00:42 Asia Express, 13 noiembrie 2024. Finaliștii au alungat spiritele rele ajutați de o statuie: Zici că sunt eu când nu-mi dau mustața jos! Asia Express, 13 noiembrie 2024. Finaliștii au alungat spiritele rele ajutați de o statuie:... Joi, 14.11.2024, 00:03 Asia Express, 13 noiembrie 2024. Proba din piața de pește, experiență dezgustătoare pentru finaliști: Mi-e scârbă! Asia Express, 13 noiembrie 2024. Proba din piața de pește, experiență dezgustătoare pentru... Miercuri, 13.11.2024, 23:21 Asia Express, 13 noiembrie 2024. Nicolai Tand și Sorin Brotnei, relaxare cu cocktailuri: Eram piliți și fericiți! Asia Express, 13 noiembrie 2024. Nicolai Tand și Sorin Brotnei, relaxare cu cocktailuri: Eram... Miercuri, 13.11.2024, 23:06 Asia Express, 13 noiembrie 2024. Vânătoare de comori în zbor pentru finaliști: Mă cam tem! Asia Express, 13 noiembrie 2024. Vânătoare de comori în zbor pentru finaliști: Mă cam tem! Miercuri, 13.11.2024, 22:29
x
Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat

Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat

Logo show Duminica, 07.09.2025, 23:46 Asia Express, 7 septembrie 2025. Drumul care i-a adus pe concurenți la Irina Fodor! Ce echipe s-au calificat la primul joc pentru amuletă

Asia Express, 7 septembrie 2025. Drumul care i-a adus pe concurenți la Irina Fodor! Ce echipe s-au calificat la primul joc pentru amuletă

Logo show Duminica, 07.09.2025, 23:30 Asia Express, 7 septembrie 2025. Misiune grea în piață pentru a-și recupera rucsacurile! Cum au reușit să deschidă cifrul

Asia Express, 7 septembrie 2025. Misiune grea în piață pentru a-și recupera rucsacurile! Cum au reușit să deschidă cifrul

Logo show Duminica, 07.09.2025, 22:45 Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, puși să spele rufele murdare ale gazdelor! Dan Alexa: „N-am spălat nici chiloții copiilor mei”

Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, puși să spele rufele murdare ale gazdelor! Dan Alexa: „N-am spălat nici chiloții copiilor mei”

Logo show Duminica, 07.09.2025, 21:50 Asia Express, 7 septembrie 2025. Surpriză la prima oră o a dimineții! Concurenții, obligați să renunțe la obiecte din bagaje pentru a activa un Piso WIFI

Asia Express, 7 septembrie 2025. Surpriză la prima oră o a dimineții! Concurenții, obligați să renunțe la obiecte din bagaje pentru a activa un Piso WIFI

Logo show Duminica, 07.09.2025, 21:47 Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă

Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă

Logo show Duminica, 07.09.2025, 21:10 Asia Express, 7 septembrie 2025. Start spectaculos pe mare! Raluca Bădulescu, la un pas să renunțe după primele minute ale cursei

Asia Express, 7 septembrie 2025. Start spectaculos pe mare! Raluca Bădulescu, la un pas să renunțe după primele minute ale cursei

Logo show Duminica, 07.09.2025, 20:43 Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Outfit-uri Back to School

Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Outfit-uri Back to School

Logo show Duminica, 07.09.2025, 18:09 Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Homezz.ro: De ce să te muți într-un ansamblu rezidențial nou

Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Homezz.ro: De ce să te muți într-un ansamblu rezidențial nou

Logo show Duminica, 07.09.2025, 18:05 Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Paco Magicianul, super show de magie

Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Paco Magicianul, super show de magie

Logo show Duminica, 07.09.2025, 18:03 Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Tips&Tricks pentru un eyeliner perfect și rapid

Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Tips&Tricks pentru un eyeliner perfect și rapid

Logo show Duminica, 07.09.2025, 18:00 Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Fecioarele ar putea încheia un capitol pe plan amoros

Neatza de Weekend, 7 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Fecioarele ar putea încheia un capitol pe plan amoros

Logo show Duminica, 07.09.2025, 17:56
x