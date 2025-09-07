Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. După ce au parcurs primele provocări, concurenții au aflat care sunt avantajele aduse de Joker. Primii câștigători au fost Emil Rengle și Alejandro. Inițial, echipa visa la hotelul cu serviciu de spălat haine, dar odată ce au tras cartonașul, au aflat că Joker-ul oferă un avantaj mult mai strategic și neașteptat: pot fura masina altei echipe întâlnite pe drum.

Duminica, 07.09.2025, 23:50