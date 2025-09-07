Asia Express, 7 septembrie 2025. Concurenții, puși să spele rufele murdare ale gazdelor! Dan Alexa: „N-am spălat nici chiloții copiilor mei”

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. După obținerea monedei pentru activarea Piso WiFi-ului, concurenții au aflat că mai au de îndeplinit o sarcină înainte de începerea misiunii. Irina Fodor le-a transmis că mai au de făcut un gest frumos pentru gazde: spălarea rufelor murdare, urmărind instrucțiunile aferente: „În viața mea n-am spălat o rufă, nici chiloții la copiii mei!”, a comentat siderat Dan Alexa.

