Asia Express, 7 septembrie 2025. Misiune grea în piață pentru a-și recupera rucsacurile! Cum au reușit să deschidă cifrul

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. Ajunși în piață, concurenții au aflat că trebuie să își caute rucsacurile în zona de pește, care erau prinse în lanțuri. Pentru a le elibera, au trebuit să îndeplinească o misiune grea: să adune mai multe produse din piață, să le numere corect și să facă calcule pentru a descifra cifrul lanțurilor. Provocarea a testat răbdarea concurenților. „Îmi vine să vomit!”, a recunoscut Olga Bacari, afectată de mirosurile puternice din piață.

Duminica, 07.09.2025, 22:45