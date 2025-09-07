Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă

Antena Căutare
Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. După debutul furtunos al cursei, cu ploaie torențială și emoții la cote maxime, concurenții au avut nevoie să se odihnească. Însă odihna nu vine ușor pe Drumul Eroilor: echipele au fost nevoite să își caute singure cazare pe o insulă izolată, iar condițiile găsite au fost departe de confortul de acasă.
Duminica, 07.09.2025, 21:10
