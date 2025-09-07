Asia Express, 7 septembrie 2025. Surpriză la prima oră o a dimineții! Concurenții, obligați să renunțe la obiecte din bagaje pentru a activa un Piso WIFI

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. După o noapte agitată, concurenții primesc plicurile cu următoarea misiune încă de la primele ore ale dimineții: „Nu mă așteptam să înceapă așa de dimineață”, recunoaște Catinca Roman. Pentru a primi instrucțiuni suplimentare, echipele au fost nevoite să activeze un Piso WIFI cu o monedă. Însă pentru a face rost de ea, au trebuit să dea la schimb gazdelor un obiect personal din bagajele lor: „Speram din suflet să nu-mi ia adidașii”, a spus Dan Alexa, vizibil emoționat.

Duminica, 07.09.2025, 21:47