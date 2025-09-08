Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți
Logo show

Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Episodul 2 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 8 septembrie 2025. Concurenții au pornit pentru prima dată în căutarea unui loc de dormit, iar fiecare echipă a avut propria strategie. În timp ce căuta cazare Olga Barcari a izbucnit în lacrimi, iar Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut parte de surprize neplăcute. ”Până la glezne WC-ul. Nici fiică-mea nu încape pe el! Foarte rea cazarea”, au răbufnit cei doi.
Luni, 08.09.2025, 21:44
x
Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:35 Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:38 Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:20 Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:58 Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:44 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Secretele care vă ajută să scapați de durerile de spate

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Secretele care vă ajută să scapați de durerile de spate

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Bătălia cartofilor prăjiți: sănătoși versus clasici

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Bătălia cartofilor prăjiți: sănătoși versus clasici

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Salata fără sare care te ajută să scapi de excesul de apă

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Salata fără sare care te ajută să scapi de excesul de apă

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Quiz Medicool! Cum a răspuns doamna Cristiana

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Quiz Medicool! Cum a răspuns doamna Cristiana

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Ceaiurile pentru slăbit. Mit sau adevăr?

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Ceaiurile pentru slăbit. Mit sau adevăr?

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Ce afecțiuni poate ascunde retenția de apă

Medicool sezonul 9, 8 septembrie 2025. Ce afecțiuni poate ascunde retenția de apă

Logo show Luni, 08.09.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Concluziile băieților după petrecerea de sâmbătă seară

Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Concluziile băieților după petrecerea de sâmbătă seară

Logo show Luni, 08.09.2025, 17:01
x