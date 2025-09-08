Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Episodul 2 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 8 septembrie 2025. Concurenții au pornit pentru prima dată în căutarea unui loc de dormit, iar fiecare echipă a avut propria strategie. În timp ce căuta cazare Olga Barcari a izbucnit în lacrimi, iar Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut parte de surprize neplăcute. ”Până la glezne WC-ul. Nici fiică-mea nu încape pe el! Foarte rea cazarea”, au răbufnit cei doi.

Luni, 08.09.2025, 21:44