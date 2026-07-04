21:00

Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc

20:00

Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc

18:12

Darius a spus care este regretul său, înainte de a pleca de la Mireasa! Doamna Melinda, gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat

17:02

Un tânăr și-a cumpărat o jachetă dintr-un magazin second hand, apoi a realizat peste ce comoară a dat

15:47

Rică Răducanu, de urgență la spital cu umăr dislocat, coaste rupte și o lovitură la cap! Care este starea fostului fotbalist

14:49

Revedere emoționantă între chef Orlando Zaharia și Daria Ion, „fetița cu cireșe” din echipa sa. Gestul care l-a topit pe jurat