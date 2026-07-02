Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal

Belgia - Senegal 3-2. "Dracii roșii" au revenit de la 0-2 și au învins din penalty în minutul 125!

Balogun a deschis scorul cu un șut din interiorul careului (min. 45)| SUA - Bosnia

Balogun a fost eliminat, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR | SUA - Bosnia

SUA - Bosnia 2-0. Americanii au avut două goluri anulate și un om eliminat! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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