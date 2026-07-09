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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc
Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:00
Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
Miercuri, 08.07.2026, 02:00
GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 21:00
Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!
Marti, 07.07.2026, 20:58
Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Romelu Lukaku marchează după o nouă gafă în apărarea americanilor (min. 93)| SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 05:00
Vanaken înscrie după o gafă uriaşă a portarului Reese | SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 04:00
De Ketelaere înscrie din trei metri (min. 9) | SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 03:00
Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 23:00
Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:30
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"Am făcut o pregătire militară" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, provocare neașteptată la Testul Mușuroiului! Halbele de bere trebuie salvate
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Cristi Borcea vorbește despre Gabi Tamaș! Ce spune despre fostul internațional: Dă totul pe teren!
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș și Dan Alexa, din nou pe teren! Cei doi primesc o provocare pe măsura pasiunii lor
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Provocare fără perdea pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa! Jocul „Am/N-am” scoate la iveală răspunsuri surprinzătoare
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, surprins în platou! Acordeonistul Paul Stângă îi dedică momente muzicale speciale
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș și Dan Alexa intră în Furnicarena! Proba începe cu etilotestul
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Dan Alexa face dezvăluiri despre Gabi Tamaș! Ce spune despre prietenul alături de care a câștigat Asia Express
Joi, 09.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, despre câștigarea a două show-uri mari: Mă gândeam să merg și la Insula Iubirii!
Joi, 09.07.2026, 19:00
Mireasa, sezonul 13. Concurenții au primit poze amuzante de la public
Joi, 09.07.2026, 16:21
Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”
Joi, 09.07.2026, 15:51
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23:00
09 iul
Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc
22:02
09 iul
Franța - Maroc 2-0. Dembele înscrie! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY
20:15
09 iul
„Furnicuțele”, invitat Gabi Tamaș. Informații în exclusivitate despre celebra filmare din casa scării
19:00
09 iul
"Am făcut o pregătire militară" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
19:00
09 iul
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
19:00
09 iul
Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, provocare neașteptată la Testul Mușuroiului! Halbele de bere trebuie salvate
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