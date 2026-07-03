Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Neatza cu Razvan si Dani
Mireasa
Chefi la Cutite
Destine cu parfum de lavanda
Survivor
Hello Chef
MediCOOL
Furnicutele
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 21:15
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 22:20
GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria
Vineri, 03.07.2026, 07:05
Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria
Vineri, 03.07.2026, 06:10
Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) |...
Vineri, 03.07.2026, 03:55
GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația
Vineri, 03.07.2026, 03:20
GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația
Vineri, 03.07.2026, 02:15
Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria
Joi, 02.07.2026, 23:00
Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria
Joi, 02.07.2026, 22:00
Balogun a fost eliminat, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR | SUA - Bosnia
Joi, 02.07.2026, 04:00
Balogun a deschis scorul cu un șut din interiorul careului (min. 45)| SUA - Bosnia
Joi, 02.07.2026, 04:00
Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 22:20
„M-a pupat pe buză, direct Maria Buză!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 03.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Bella Santiago, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Vineri, 03.07.2026, 18:50
Furnicuțele 2026. Bella Santiago, la provocarea mirosului pe nevăzute
Vineri, 03.07.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Bella Santiago, poveste cutremurătoare despre tatăl său: A fost torturat până la moarte!
Vineri, 03.07.2026, 18:22
Furnicuțele 2026. Provocare pentru Bella Santiago și familia sa! Cum s-au descurcat în limba nepaleză
Vineri, 03.07.2026, 18:20
Furnicuțele 2026. Care este relația lui Nicu Grigore cu Kescielle, fiica Bellei. Ce mesaj a transmis tânăra mamei sale
Vineri, 03.07.2026, 18:15
Furnicuțele 2026. Fiica Kescielle dă din casă! Ce se întâmplă în familia Bellei Santiago
Vineri, 03.07.2026, 18:12
Furnicuțele 2026. Prima scrisoare a lui Nicu Grigore pentru Bella Santiago: Am redactat-o în limba engleză!
Vineri, 03.07.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Bella Santiago, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle
Vineri, 03.07.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore, la testul mușuroiului
Vineri, 03.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Cum a fost primită Bella Santiago de familia lui Nicu Grigore
Vineri, 03.07.2026, 17:50
Ultimele știri
Trending
11:00
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
07:30
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
22:20
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
21:15
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
20:15
„Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Motivul emoționant pentru care a rămas fără tată când avea doar 1 an
19:00
„M-a pupat pe buză, direct Maria Buză!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vezi ultimele stiri
1
Horoscop zilnic 2 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
2
Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cariera sa este una de succes
3
Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat”
4
Catinca Petre, copia trasă la indigo a mamei sale. Cât de mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Mihai și a Elwirei Petre
5
Horoscop zilnic 3 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
6
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x