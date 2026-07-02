Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal

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Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo

Anglia - RD Congo 2-1. "Dubla" lui Kane i-a salvat pe britanici! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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