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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Gol anulat Croația! Gvardiol este în offside la ultima fază a meciului (min. 90 + 13) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:55
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Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:23 Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:14 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:05 GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 07:05 Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria

Vineri, 03.07.2026, 06:10 GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

GOOOL Portugalia! Cristiano Ronaldo egalează din penalty (min. 68) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 03:20 GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

GOOOL Croația! Ivan Perisic deschide scorul cu un șut superb (min. 53) | Portugalia - Croația

Vineri, 03.07.2026, 02:15 Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria

Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria

Joi, 02.07.2026, 23:00 Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria

Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria

Joi, 02.07.2026, 22:00 „S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:56
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