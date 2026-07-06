Jarell Quansah este eliminat după un fault dur (min. 53) | Mexic - Anglia

Jude Bellingham marchează cu capul după o centrare a lui Bukayo Saka (min. 36) | Mexic - Anglia

Luni, 06.07.2026, 04:45

Neymar, în lacrimi la finalul partidei! | Brazilia - Norvegia

Luni, 06.07.2026, 01:50

Erling Haaland înscrie cu capul și își aduce echipa în avantaj (min. 80) | Brazilia - Norvegia

Luni, 06.07.2026, 01:00

Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia -...

Duminica, 05.07.2026, 23:10

Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța

Duminica, 05.07.2026, 01:25

Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc

Sambata, 04.07.2026, 21:00

Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc

Sambata, 04.07.2026, 20:00

Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana

Sambata, 04.07.2026, 05:55

Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) |...

Sambata, 04.07.2026, 04:40

Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) |...

Sambata, 04.07.2026, 03:35

Deroy Duarte egalează după pasa decisivă a lui Ryan Mendes (min. 59) | Argentina - Capul Verde

Sambata, 04.07.2026, 02:25

Lionel Messi deschide scorul! Superstarul înscrie din apropierea porții (min. 29) | Argentina -...

Sambata, 04.07.2026, 01:35