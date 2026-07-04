Zlatan Ibrahimovici, mesaj complet neașteptat despre Capul Verde, după meciul avut cu Argentina la Campionatul Mondial 2026

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Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc

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