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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia - Norvegia
Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia - Norvegia
Duminica, 05.07.2026, 23:10
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
Duminica, 05.07.2026, 01:25
Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 21:00
Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 20:00
Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 05:55
Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) |...
Sambata, 04.07.2026, 04:40
Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) |...
Sambata, 04.07.2026, 03:35
Deroy Duarte egalează după pasa decisivă a lui Ryan Mendes (min. 59) | Argentina - Capul Verde
Sambata, 04.07.2026, 02:25
Lionel Messi deschide scorul! Superstarul înscrie din apropierea porții (min. 29) | Argentina -...
Sambata, 04.07.2026, 01:35
Loviturile de departajare | Australia - Egipt
Sambata, 04.07.2026, 00:25
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 22:20
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 21:15
GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria
Vineri, 03.07.2026, 07:05
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ghid de stil urban pentru vară
Duminica, 05.07.2026, 15:56
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Duminica, 05.07.2026, 15:52
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 05.07.2026, 15:50
Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Ana Maria Dina
Duminica, 05.07.2026, 15:45
Neatza de Weekend. Ghid complet pentru vacanța cu autorulota! Ce trebuie să știi înainte sa pleci
Duminica, 05.07.2026, 15:41
Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii au nevoie de timp pentru ei și de liniște!
Duminica, 05.07.2026, 15:20
Neatza de Weekend. World Cup News 2026. Canada-Maroc 0-3. Maroc, prima echipă calificată în sferturi!
Duminica, 05.07.2026, 15:18
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
Duminica, 05.07.2026, 01:25
Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 21:00
Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 20:00
Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 05:55
Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 04:40
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Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia - Norvegia
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ghid de stil urban pentru vară
15:52
Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Raluca Anstasopol, câștigătoarea zilei
15:50
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