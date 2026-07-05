Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia - Norvegia

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Horoscop zilnic 6 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate