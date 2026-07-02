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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria
Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria
Joi, 02.07.2026, 22:00
Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria
Joi, 02.07.2026, 23:00
Balogun a fost eliminat, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR | SUA - Bosnia
Joi, 02.07.2026, 04:00
Balogun a deschis scorul cu un șut din interiorul careului (min. 45)| SUA - Bosnia
Joi, 02.07.2026, 04:00
Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 00:00
Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal
Miercuri, 01.07.2026, 23:10
Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 20:40
Cipenga marchează cu un șut puternic la colţul scurt (min. 7) | Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 19:10
Quinones șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
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Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria
Joi, 02.07.2026, 23:00
„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Joi, 02.07.2026, 19:01
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai
Joi, 02.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?
Joi, 02.07.2026, 18:56
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu rupe tăcerea la Denise Rifai! Cât de aproape a fost de pușcărie după scandalul din trafic
Joi, 02.07.2026, 18:40
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre viața agitată și prietenia de o viață cu Alexandru Năstase
Joi, 02.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată
Joi, 02.07.2026, 17:57
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”
Joi, 02.07.2026, 17:45
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea
Joi, 02.07.2026, 17:30
Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință
Joi, 02.07.2026, 17:20
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă
Joi, 02.07.2026, 17:16
Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență
Joi, 02.07.2026, 17:00
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Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat”
23:00
02 iul
Mikel Oyarzabal înscrie cu un șut la nivelul ierbii (min. 34) | Spania - Austria
22:00
02 iul
Reușita lui Marc Cucurella este anulată pentru fault în atac (min. 29) | Spania - Austria
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