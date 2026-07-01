23:10 01 iul

Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal

21:39 01 iul

Anglia - RD Congo 2-1. "Dubla" lui Kane i-a salvat pe britanici! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

20:40 01 iul

Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo

20:15 01 iul

„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are

19:10 01 iul

Cipenga marchează cu un șut puternic la colţul scurt (min. 7) | Anglia - RD Congo

18:35 01 iul

”I s-a făcut puțin călduț lui Denise!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1