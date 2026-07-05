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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
Duminica, 05.07.2026, 01:25
Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 21:00
Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 20:00
Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 05:55
Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) |...
Sambata, 04.07.2026, 04:40
Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) |...
Sambata, 04.07.2026, 03:35
Deroy Duarte egalează după pasa decisivă a lui Ryan Mendes (min. 59) | Argentina - Capul Verde
Sambata, 04.07.2026, 02:25
Lionel Messi deschide scorul! Superstarul înscrie din apropierea porții (min. 29) | Argentina -...
Sambata, 04.07.2026, 01:35
Loviturile de departajare | Australia - Egipt
Sambata, 04.07.2026, 00:25
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 22:20
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 21:15
GOOOL Elveția! Dan Ndoye dublează avantajul (min. 46) | Elveția - Algeria
Vineri, 03.07.2026, 07:05
Elveția deschide scorul prin Breel Embolo (min. 11) | Elveția - Algeria
Vineri, 03.07.2026, 06:10
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Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 21:00
Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 20:00
Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 05:55
Jhon Arias înscrie din prima după centrarea perfectă a lui Luis Javier Suarez (min. 14) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 04:40
Sidny Lopes Cabral înscrie spectaculos și egalează împotriva argentinienilor (min. 103) | Argentina - Capul Verde
Sambata, 04.07.2026, 03:35
Deroy Duarte egalează după pasa decisivă a lui Ryan Mendes (min. 59) | Argentina - Capul Verde
Sambata, 04.07.2026, 02:25
Lionel Messi deschide scorul! Superstarul înscrie din apropierea porții (min. 29) | Argentina - Capul Verde
Sambata, 04.07.2026, 01:35
Loviturile de departajare | Australia - Egipt
Sambata, 04.07.2026, 00:25
Autogol! Hany a deviat balonul în poartă (min. 55)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 22:20
Emam Ashour a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 13)| Australia - Egipt
Vineri, 03.07.2026, 21:15
„M-a pupat pe buză, direct Maria Buză!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 03.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Bella Santiago, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Vineri, 03.07.2026, 18:50
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01:25
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
21:00
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Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
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