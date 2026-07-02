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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal
Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 00:00
Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal
Miercuri, 01.07.2026, 23:10
Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 20:40
Cipenga marchează cu un șut puternic la colţul scurt (min. 7) | Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 19:10
Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Quinones șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 00:00
Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 21:00
GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș -...
Marti, 30.06.2026, 20:45
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Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 01:00
Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal
Joi, 02.07.2026, 00:00
Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal
Miercuri, 01.07.2026, 23:10
Harry Kane punctează cu o lovitură de cap (min. 75)| Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 20:40
Cipenga marchează cu un șut puternic la colţul scurt (min. 7) | Anglia - RD Congo
Miercuri, 01.07.2026, 19:10
”I s-a făcut puțin călduț lui Denise!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Miercuri, 01.07.2026, 18:35
Furnicuțele 2026. Andrei Niculae, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Miercuri, 01.07.2026, 18:33
Furnicuțele 2026. Andrei Niculae, surprins de iubita lui! Claudia face dezvăluiri despre relația lor
Miercuri, 01.07.2026, 18:32
Furnicuțele 2026. Andrei Niculae acceptă provocarea! Ce probă are de trecut la Testul Mușuroiului
Miercuri, 01.07.2026, 18:07
Furnicuțele 2026. Andrei Niculae, văzut prin ochii colegelor de la radio! Ce au dezvăluit despre el
Miercuri, 01.07.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Andrei Niculae dezvăluie câte ore a rezistat treaz în direct la radio
Miercuri, 01.07.2026, 18:02
Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie
Miercuri, 01.07.2026, 15:57
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02:20
Belgia - Senegal 3-2. "Dracii roșii" au revenit de la 0-2 și au învins din penalty în minutul 125!
01:00
Youri Tielemans înscrie din penalty în minutul 125 | Belgia - Senegal
01:00
Final incendiar de meci! Lukaku și Tielemans egalează în trei minute | Belgia - Senegal
00:00
Sarr dublează avantajul africanilor (min. 51) | Belgia - Senegal
23:10
01 iul
Sarr a trimis mingea în bară (min. 13)| Belgia - Senegal
21:39
01 iul
Anglia - RD Congo 2-1. "Dubla" lui Kane i-a salvat pe britanici! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
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