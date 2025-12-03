Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Andrada Augustin îi servește pe jurați cu poale-n brâu. Chef Richard: Apreciez că faceți deserturi tradiționale

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Andrada Augustin, 29 de ani, din Iași, owner „Dulce de Acasă”, a impresionat juriul cu poale-n brâu pregătite după o rețetă tradițională. Preparatul a trezit nostalgii, chef Ștefan Popescu spunând: „Desertul copilăriei mele”. La rândul său, chef Richard Abou Zaki a apreciat direcția ei: „Apreciez că faceți deserturi tradiționale și că nu ați pierdut cultura asta.” Concurenta primește 4 cuțite.

Miercuri, 03.12.2025, 20:45