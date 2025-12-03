Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Andrei Alexandru Manea, risotto nereușit. Chef Richard Abou Zaki: Mai ai de învățat multe

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Andrei Alexandru Manea, bucătar de 27 de ani din Bihor, a venit în competiție cu un risotto cu fructe de mare, însă preparatul nu a convins juriul. Chef Richard Abou Zaki i-a transmis un mesaj direct: „Mai ai de învățat multe. Ai pus prea mult piper”. Concurentul nu a primit niciun cuțit.

Miercuri, 03.12.2025, 21:50