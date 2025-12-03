Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Andrei Manuel Mihăilescu impresionează. Chef Alexandru Sautner: Ești talentat!

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Andrei Manuel Mihăilescu, sous-chef de 31 de ani din Argeș, a impresionat juriul cu un mușchiuleț de porc servit cu piure de cartof dulce și sos cu trufe. Preparatul a primit aprecierea unanimă a chefilor, iar chef Alexandru Sautner i-a spus: „Ești talentat. Meriți să treci mai departe”. Concurentul a obținut 4 cuțite.

Miercuri, 03.12.2025, 21:40