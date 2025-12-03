Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Preparatul lui Darius Marcos nu trece testul chefilor: Nu am înțeles așa de bine preparatul

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Darius Marcos, 33 de ani, administrator de pizzerie din Mureș, a intrat în competiție cu o tocăniță de miel. Preparatul său nu a reușit să îi convingă pe jurați, iar chef Richard Abou Zaki i-a spus: „Nu am înțeles așa de bine preparatul”. Concurentul a primit doar 1 cuțit.

Miercuri, 03.12.2025, 21:15