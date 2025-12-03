Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Somsri Nipapan (Eyelada) cucerește juriul cu o rețetă thailandeză. Chef Alexandru Sautner: Este picant, dar îmi place

Antena Căutare
Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Somsri Nipapan (Eyelada), o thailandeză de 31 de ani stabilită în Cluj-Napoca, a impresionat jurații cu o rață la grill cu curry roșu și ananas. Preparatul său a cucerit masa juriului, iar chef Alexandru Sautner i-a spus: „Este picant, dar îmi picate”. Concurenta a mers mai departe în competiție cu 4 cuțite.
Miercuri, 03.12.2025, 21:10
