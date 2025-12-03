Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Verdict dur pentru Denis Toader, Vlad Mihai Holicov și Ovidiu Dinișor: Nu am mai simțit gustul!

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Denis Toader, Vlad Mihai Holicov și Ovidiu Dinișor au intrat cu emoții în fața juraților, însă preparatele lor nu au reușit să convingă masa de evaluare. Replica lui chef Richard Abou Zakia pentru unul dintre concurenți a fost clară: „Nu este destul ca să treci mai departe!”

Miercuri, 03.12.2025, 20:52