Chefi la cuțite | Sezonul 16, 9 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor: Trebuie să spargem și ultimele bombe!

Episodul 14 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 9 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat că urmează „cea mai grea probă Chefi la cuțite din istoria tuturor sezoanelor”, lucru ce a agitat spiritele și mai mult. Richard Abou Zaki a fost pus să își spargă și el amuleta. Și Orlando a mai spart o amuletă, descoperit ce avantaje a primit.

Marti, 09.12.2025, 21:03