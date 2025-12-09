Chefi la cuțite | Sezonul 16, 9 decembrie 2025. Super amuleta lui Chef Orlando l-a enervat culme pe Chef Sautner. Doi concurenți și-au schimbat echipele

Episodul 14 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 9 decembrie 2025. Cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie ca să afle ce surpriză le-a mai pregătit de data aceasta Irina Fodor. Totuși, nu mică a fost surpriza tuturor atunci când Orlando Zaharia a anunțat că are de gând să folosească o super amuletă, ce îi permite schimbul de concurenți.

Marti, 09.12.2025, 20:58