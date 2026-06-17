Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele mai grele momente

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Bunica lui Cătălin Bordea, Aspazia, a oferit un moment absolut savuros în platou. Cei doi au vorbit deschis despre legătura lor unică și despre cum umorul a fost singura armă cu care au trecut peste toate greutățile vieții. Autentică și fără filtre, bunica Aspazia „a dat din casă” secrete din copilăria comediantului și întâmplări nespuse până acum, spre deliciul tuturor celor prezenți.

Miercuri, 17.06.2026, 18:17