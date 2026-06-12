Furnicuțele 2026. Când a simțit Valentin Sanfira că și-a făcut loc în muzică și de ce a fost interzis pe unele posturi folclorice

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira vorbește deschis despre parcursul său sinuos în muzica populară, identificând momentul exact în care a simțit că publicul l-a validat și că și-a câștigat un loc stabil în industrie. Dincolo de succes, artistul abordează și o temă sensibilă din cariera sa: motivele pentru care a fost interzis și blocat, la un moment dat, de anumite posturi de televiziune cu profil folcloric.

Vineri, 12.06.2026, 18:13