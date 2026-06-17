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Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Bordea lasă pentru puțin timp scena de stand-up și acceptă una dintre cele mai dure provocări fizice: Spartan Race! Cunoscutul actor vorbește deschis și în stilul său caracteristic despre ce înseamnă pregătirea pentru o astfel de cursă cu obstacole extreme, cum își testează limitele psihice și fizice, dar și ce l-a motivat să se înscrie.
Miercuri, 17.06.2026, 17:00
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Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:58 Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:14 Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:55 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:41 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:20 Mireasa sezonul 13. Alexandru vrea ca Giulia să renunțe la anumite vicii acum că este însărcinată

Mireasa sezonul 13. Alexandru vrea ca Giulia să renunțe la anumite vicii acum că este însărcinată

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:58 Mireasa sezonul 13. Claudia, comentarii la adresa lui Denis: S-a făcut singur de râs!

Mireasa sezonul 13. Claudia, comentarii la adresa lui Denis: S-a făcut singur de râs!

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:34 Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, un nou cuplu în casa Mireasa

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, un nou cuplu în casa Mireasa

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:19 Super Neatza. Greşeli frecvente când împachetăm textile

Super Neatza. Greşeli frecvente când împachetăm textile

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 11:50 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Chettner, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Chettner, câștigătorul zilei

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 10:47
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