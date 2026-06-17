Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Bordea lasă pentru puțin timp scena de stand-up și acceptă una dintre cele mai dure provocări fizice: Spartan Race! Cunoscutul actor vorbește deschis și în stilul său caracteristic despre ce înseamnă pregătirea pentru o astfel de cursă cu obstacole extreme, cum își testează limitele psihice și fizice, dar și ce l-a motivat să se înscrie.

Miercuri, 17.06.2026, 17:00