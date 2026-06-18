Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România: „După 4 luni m-a dat afară!”

Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec a povestit despre începuturile sale în București și despre un episod neașteptat din carieră. Chef-ul a dezvăluit că, după doar patru luni de la deschiderea unui restaurant, a fost concediat de patron. Cu toate acestea, Samuel Le Torriellec spune că și-a găsit un nou loc de muncă în doar câteva minute.

Joi, 18.06.2026, 17:32