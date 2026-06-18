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Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România: „După 4 luni m-a dat afară!”

Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec a povestit despre începuturile sale în București și despre un episod neașteptat din carieră. Chef-ul a dezvăluit că, după doar patru luni de la deschiderea unui restaurant, a fost concediat de patron. Cu toate acestea, Samuel Le Torriellec spune că și-a găsit un nou loc de muncă în doar câteva minute.
Joi, 18.06.2026, 17:32
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Logo show Joi, 18.06.2026, 14:15 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Cristina Romanciuc și Irina Grigore

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Logo show Joi, 18.06.2026, 12:08 Super Neatza. Dincolo de cei 2 litri de apă! Secretele hidratării pe timp de caniculă

Super Neatza. Dincolo de cei 2 litri de apă! Secretele hidratării pe timp de caniculă

Logo show Joi, 18.06.2026, 11:58 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Aida Ivan, candidata zilei

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Logo show Joi, 18.06.2026, 10:46 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Claudiu Balmus, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Claudiu Balmus, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 18.06.2026, 10:43
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