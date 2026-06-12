Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira dezvăluie de unde provine ambiția și încăpățânarea de a urma o carieră în muzica populară, în ciuda tuturor provocărilor. Artistul își amintește de perioada copilăriei și explică cum participarea la hora satului i-a marcat destinyul, insuflându-i dragostea pentru tradiții și dorința de a aduce folclorul în fața publicului larg.

Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat...

Vineri, 12.06.2026, 18:00

Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o...

Vineri, 12.06.2026, 17:40

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie...

Vineri, 12.06.2026, 17:30

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul...

Vineri, 12.06.2026, 17:00

”Ești greu de iubit, Valentin Sanfira?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la...

Joi, 11.06.2026, 19:01

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Marian Godină! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Joi, 11.06.2026, 19:00

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Joi, 11.06.2026, 18:47

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Joi, 11.06.2026, 18:39

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Joi, 11.06.2026, 18:29

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Joi, 11.06.2026, 18:13

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Joi, 11.06.2026, 18:00

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Joi, 11.06.2026, 17:34