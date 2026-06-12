Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”
Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira dezvăluie de unde provine ambiția și încăpățânarea de a urma o carieră în muzica populară, în ciuda tuturor provocărilor. Artistul își amintește de perioada copilăriei și explică cum participarea la hora satului i-a marcat destinyul, insuflându-i dragostea pentru tradiții și dorința de a aduce folclorul în fața publicului larg.
Vineri, 12.06.2026, 17:17