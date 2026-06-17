Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Bordea povestește un moment de cotitură absolut incredibil din viața sa, care i-a rescris complet viitorul. Puțini știu că planul inițial al actorului era să plece la Cluj pentru a studia pictura monumentală. Însă, intervenția radicală a unui unchi, care „a decis” în locul lui și l-a îndreptat spre Facultatea de Teatru din București, a schimbat totul.

Miercuri, 17.06.2026, 17:37