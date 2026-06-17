Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Fratele actorului Cătălin Bordea, Gabițu, a venit în platou și l-a dat de gol în stilul caracteristic, reproșându-i, mai în glumă, mai în serios, un obicei vechi: „Răspunde greu la telefon”. Dincolo de micile tachinări frățești, momentul a devenit cu adevărat emoționant când Gabițu a arătat public o icoană deosebită, pictată chiar de fratele lui.

Miercuri, 17.06.2026, 18:33