Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția lui: „SĂ CE?!”

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Denise Rifai a lansat o întrebare profundă despre evoluția personală și vulnerabilitate: „Când ai început să ai încredere în tine?”. Reacția invitatului a fost însă una complet neșteptată, blocând pentru câteva secunde întreaga discuție. Luat prin surprindere sau deranjat de substratul întrebării, acesta a răbufnit direct: „SĂ CE?!”.

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