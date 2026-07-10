Furnicuțele 2026. Mama Soniei Simionov, declarații emoționante despre fiica ei: „Am fost mereu mândră de ea!”

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Doamna Ileana, mama cunoscutei jurnaliste Sonia Simionov, vine în fața camerelor pentru a face confesiuni pline de căldură și nostalgie despre fiica sa. De la fetița plină de energie și curiozitate din copilărie, până la adultul curajos și profesionistul desăvârșit care transmite astăzi din teatrele de operațiuni, mama ei a fost mereu cel mai mare sprijin al său, mărturisind cu ochii înlăcrimați: „Am fost mereu mândră de ea!”.

Vineri, 10.07.2026, 18:10