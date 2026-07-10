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Furnicuțele 2026. Mama Soniei Simionov, declarații emoționante despre fiica ei: „Am fost mereu mândră de ea!”

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Doamna Ileana, mama cunoscutei jurnaliste Sonia Simionov, vine în fața camerelor pentru a face confesiuni pline de căldură și nostalgie despre fiica sa. De la fetița plină de energie și curiozitate din copilărie, până la adultul curajos și profesionistul desăvârșit care transmite astăzi din teatrele de operațiuni, mama ei a fost mereu cel mai mare sprijin al său, mărturisind cu ochii înlăcrimați: „Am fost mereu mândră de ea!”.
Vineri, 10.07.2026, 18:10
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GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

Sambata, 11.07.2026, 00:00 GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 23:00 GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 22:35 "Am vândut ziare!" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

"Am vândut ziare!" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 10.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Sonia Simionov! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Sonia Simionov! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov

Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:16 Furnicuțele 2026. Ghicește obiectul din cutie! Sonia Simionov, testată la maximum

Furnicuțele 2026. Ghicește obiectul din cutie! Sonia Simionov, testată la maximum

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război

Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren

Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:35 Furnicuțele 2026. Joc de atenție cu Lora și Sonia Simionov! Cine a câștigat proba

Furnicuțele 2026. Joc de atenție cu Lora și Sonia Simionov! Cine a câștigat proba

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:28 Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”

Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:12
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