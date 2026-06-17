Antena Căutare
Home Furnicutele Video Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”
Logo show

Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Bordea a avut parte de un moment de o încărcătură emoțională uriașă în platou! Cunoscutul actor a vorbit deschis despre ce înseamnă prietenia adevărată în viața lui și cum a reușit să treacă peste momentele grele datorită oamenilor loiali din jur. Surpriza serii a fost apariția neșteptată a bunului său prieten, Mihnea Vasiliu, care a pășit în platou pentru a-i fi alături. Mihnea a oferit detalii neștiute despre caracterul prietenului său din spatele camerelor.
Miercuri, 17.06.2026, 17:58
x
Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:14 Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:55 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:41 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:20 Mireasa sezonul 13. Alexandru vrea ca Giulia să renunțe la anumite vicii acum că este însărcinată

Mireasa sezonul 13. Alexandru vrea ca Giulia să renunțe la anumite vicii acum că este însărcinată

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:58 Mireasa sezonul 13. Claudia, comentarii la adresa lui Denis: S-a făcut singur de râs!

Mireasa sezonul 13. Claudia, comentarii la adresa lui Denis: S-a făcut singur de râs!

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:34 Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, un nou cuplu în casa Mireasa

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, un nou cuplu în casa Mireasa

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 14:19 Super Neatza. Greşeli frecvente când împachetăm textile

Super Neatza. Greşeli frecvente când împachetăm textile

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 11:50 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Chettner, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Chettner, câștigătorul zilei

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 10:47
x