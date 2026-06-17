Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Bordea a avut parte de un moment de o încărcătură emoțională uriașă în platou! Cunoscutul actor a vorbit deschis despre ce înseamnă prietenia adevărată în viața lui și cum a reușit să treacă peste momentele grele datorită oamenilor loiali din jur. Surpriza serii a fost apariția neșteptată a bunului său prieten, Mihnea Vasiliu, care a pășit în platou pentru a-i fi alături. Mihnea a oferit detalii neștiute despre caracterul prietenului său din spatele camerelor.

Miercuri, 17.06.2026, 17:58