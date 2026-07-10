Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Liana Georgescu, cea mai bună prietenă a Soniei Simionov, vine în platou gata să dea din casă și să povestească detalii neștiute despre personalitatea cunoscutei jurnaliste. Deși astăzi este un profesionist stăpân pe sine, Liana a dezvăluit fără ocolișuri care era cel mai mare defect al Soniei în copilărie și adolescență.

Vineri, 10.07.2026, 18:16