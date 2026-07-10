Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sonia Simionov vorbește cu un curaj incredibil despre una dintre cele mai periculoase și fascinante laturi ale meseriei sale: activitatea de jurnalist de război în teatrele de operațiuni. Întrebată ce o mână în luptă și cum a luat decizia de a pleca în zonele de conflict armat, cunoscuta jurnalistă a oferit un răspuns tranșant și plin de profesionalism: „Nu știm ce se întâmplă acolo dacă nu mergem acolo”.

Vineri, 10.07.2026, 18:00