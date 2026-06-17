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Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Teodora Nedelcu și Cătălin Bordea își unesc forțele și perspectivele pentru a răspunde la o întrebare mitică: există cu adevărat prietenie pură între un bărbat și o femeie? Cu argumente venite din propriile experiențe de viață, replici pline de umor, dar și concluzii surprinzător de mature, cei doi comedianți analizează unde se termină amiciția și unde intervine, de fapt, atracția.
Miercuri, 17.06.2026, 18:39
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Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei

Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei

Miercuri, 17.06.2026, 20:10 Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”

Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:33 Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele mai grele momente

Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele mai grele momente

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:17 Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția lui: „SĂ CE?!”

Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția lui: „SĂ CE?!”

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:58 Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:14 Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:55 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:41 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 15:20
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