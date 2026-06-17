Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe

Episodul 43 din data de 17 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Teodora Nedelcu și Cătălin Bordea își unesc forțele și perspectivele pentru a răspunde la o întrebare mitică: există cu adevărat prietenie pură între un bărbat și o femeie? Cu argumente venite din propriile experiențe de viață, replici pline de umor, dar și concluzii surprinzător de mature, cei doi comedianți analizează unde se termină amiciția și unde intervine, de fapt, atracția.

Miercuri, 17.06.2026, 18:39