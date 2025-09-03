Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram i-a cerut lui Marius să citească unul dintre bilețele scrise pe insulă

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. La ultima lor Ceremonie a focului, Maria și Marius Avram au trăit un episod intens, care s-a lăsat cu dezvăluiri dureroase și imagini greu de privit, în special pentru Maria. De cealaltă parte, soțul ei a acuzat-o că s-a îndrăgostit de ispita Cătălin, dat fiind limbajul codat pe care îl folosea în prezența lui, dar și seria de bilețele.

Miercuri, 03.09.2025, 22:00